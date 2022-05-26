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Израиль и Марокко подпишут первую технологическую сделку

Израиль и Марокко подпишут первую технологическую сделку

Израиль и Марокко намерены подписать знаковое технологическое соглашение во время ожидаемого визита министра науки и технологий Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн в североафриканскую страну, 25 мая сообщает израильское информационное агентство Ynet News.

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