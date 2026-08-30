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Geely показала новый Monjaro: 290 или 313 л.с. — и лидар на крыше

Geely показала новый Monjaro: 290 или 313 л.с. — и лидар на крыше

Колесная база Monjaro L Plus больше, чем у Land Cruiser 300 Geely опубликовала первый тизерный видеоролик нового Geely Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus).

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