Geely показала новый Monjaro: 290 или 313 л.с. — и лидар на крыше

Колесная база Monjaro L Plus больше, чем у Land Cruiser 300 Geely опубликовала первый тизерный видеоролик нового Geely Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus).
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