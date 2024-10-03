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Абрамов поразил преображением после развода с Алсу

Абрамов поразил преображением после развода с Алсу

Адвокат Александр Добровинский дал комментарий о новом романе бывшего мужа певицы. Алсу с мужем Яном Абрамовым Pravda Komsomolskaya/Russian LookВ истории о появлении у Яна Абрамова новой возлюбленной случился неожиданный поворот.

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