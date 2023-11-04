В гостях у шефа: как мошенники используют аккаунты официальных лиц

Мошенники в интернете осваивают новый метод обмана населения. Они создают фейковые аккаунты в соцсетях от имени представителей региональных властей и клонируют официальные страницы служб и ведомств на местах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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