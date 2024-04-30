Спикера гордумы Нижнего Новгорода арестовали по делу о растрате

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 26 июня председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева по обвинению в растрате более 22 миллионов рублей при закупке медоборудования, пишет РИА Новости.
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