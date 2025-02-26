Новые ограничения на свойства тёмной материи установлены с помощью инфракрасного спектрографа WINERED

Международная группа исследователей совершила значительный прорыв в поиске тёмной материи. Результаты их работы устанавливают самые строгие на сегодняшний день ограничения на время жизни частиц тёмной материи с массами от 1,8 до 2,7 электронвольт (эВ).
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