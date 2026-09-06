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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ричард Хьюз стал назначен спортивным директором «Аль-Хилаля». Он ушел из «Ливерпуля» 5 сентября

Бывший спортивный директор « Ливерпуля »  Ричард Хьюз получил работу в новом клубе.  47-летний специалист назначен на аналогичную должность в « Аль-Хилале ».

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