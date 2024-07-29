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«В целом, ситуация напряженная»: вода не оставляет Ленинский район Челябинска

«В целом, ситуация напряженная»: вода не оставляет Ленинский район Челябинска

Ленинский район южноуральской столицы продолжает страдать от подтоплений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопления наблюдаются практически во всех поселках частного сектора Ленинского района Челябинска.

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