«В целом, ситуация напряженная»: вода не оставляет Ленинский район Челябинска

Ленинский район южноуральской столицы продолжает страдать от подтоплений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопления наблюдаются практически во всех поселках частного сектора Ленинского района Челябинска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии