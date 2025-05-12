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Учёные обнаружили гигантское озеро под поверхностью Марса. Как оно поможет освоить планету

Учёные обнаружили гигантское озеро под поверхностью Марса. Как оно поможет освоить планету

До этого специалисты не могли с уверенностью сказать, есть ли там вода.Международная команда учёных, представляющих исследовательские институты Австралии, Италии и Китая, совершила прорывное открытие, значительно меняющее представление человечества о запасах воды на Марсе.

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