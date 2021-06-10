В Самарском регионе по подозрению в сбыте героина задержан уроженец одной из соседних республик

В Самарской области на стационарном посту ДПС ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району в селе Зеленовка сотрудники ДПС остановили водителя такси для проверки документов на право управления автомобилем «Volkswagen».
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