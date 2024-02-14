Военный эксперт Дандыкин: дроны ВСУ помогают совершенствовать российское оружие

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что захваченные в зоне специальной военной операции (СВО) беспилотники противника обладают большой ценностью для российских специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии