Музей ANA представит раритеты на Национальной денежной выставке в Атланте

Посетителям Национальной денежной выставки Американской нумизматической ассоциации (ANA) 2025 года в торговом центре Cobb Galleria в Атланте, штат Джорджия, представят редкие исторические монеты и банкноты стоимостью более 100 миллионов долларов, включая знаменитые раритеты, представленные в Музее денег Эдварда К.