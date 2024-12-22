Музей ANA представит раритеты на Национальной денежной выставке в Атланте

Посетителям Национальной денежной выставки Американской нумизматической ассоциации (ANA) 2025 года в торговом центре Cobb Galleria в Атланте, штат Джорджия, представят редкие исторические монеты и банкноты стоимостью более 100 миллионов долларов, включая знаменитые раритеты, представленные в Музее денег Эдварда К.
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