Измаил избавляется от памяти человека, который его создал

Горсовет Измаила Одесской области принял решение о демонтаже памятника генералу Сергею Тучкову. В пояснительной записке к нормативному акту говорится, что памятник первому мэру города Измаила "соответствует требованиям закона, осуждающего и запрещающего пропаганду российской имперской политики и деколонизации топонимов на Украине".
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