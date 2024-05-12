Измаил избавляется от памяти человека, который его создал

﻿﻿Горсовет Измаила Одесской области принял решение о демонтаже памятника генералу Сергею Тучкову. В пояснительной записке к нормативному акту говорится, что памятник первому мэру города Измаила "соответствует требованиям закона, осуждающего и запрещающего пропаганду российской имперской политики и деколонизации топонимов на Украине".