Иван Приходько: ВСУ атаковали беспилотниками Горловку, есть раненые

В результате удара беспилотников ВСУ по Горловке четверо мирных жителей получили ранения. Информацию об этом сообщил мэр города Иван Приходько, уточнив, что атака произошла в Центрально-Городском районе.
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