Прокуратура установила личность москвича, стрелявшего в самокатчиков

Что стало причиной конфликта – неизвестно, но в Москве готовят новые ограничения для самокатов.Прокуратура Москвы установила, кто стрелял в самокатчиков в Донском районе Москвы.
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