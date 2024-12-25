Кнайсль назвала четыре возможно причастных страны к подрывам «Северных потоков»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ходе презентации своей книги «Реквием по Европе», состоявшейся в Библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге 24 декабря, назвала четыре страны, которые могут быть замешаны в подрывах российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
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