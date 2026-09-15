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Царьград

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В школе Копейска рухнул потолок: 100 детей перевели в другие учреждения

В школе Копейска рухнул потолок: 100 детей перевели в другие учреждения

В одной из школ Копейского городского округа частично рухнул потолок. Происшествие зафиксировано 10 сентября в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9».

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