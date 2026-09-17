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ИА Регнум

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iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным количеством ограничений

iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным количеством ограничений

Первые российские покупатели iPhone 18 Pro Max 18 сентября начнут получать устройства, но с определенными программными ограничениями.

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