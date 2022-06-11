Парламентская газета

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Кто родился 12 июня

Кто родился 12 июня

Владимир Казимирович Кравченко (58 лет), член Комитета Совета Федерации по экономической политике. Являлся председателем правления Ассоциации оборонно-спортивных клубов Томской области, областной организации Российского союза ветеранов Афганистана.

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