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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Карантин по птичьему гриппу в Коми обещают снять до конца ноября

Карантин по птичьему гриппу в Коми обещают снять до конца ноября

СЫКТЫВКАР, 23 ноября, ФедералПресс. Техническая «пауза» птицефабрики «Зеленецкая» близится концу. С октября деятельность крупнейшего в регионе предприятия по производству яиц и мяса птицы была приостановлена из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

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