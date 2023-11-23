Карантин по птичьему гриппу в Коми обещают снять до конца ноября

СЫКТЫВКАР, 23 ноября, ФедералПресс. Техническая «пауза» птицефабрики «Зеленецкая» близится концу. С октября деятельность крупнейшего в регионе предприятия по производству яиц и мяса птицы была приостановлена из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.
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