Происшествия

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В связи с обращением на имя Председателя СК России жителей Башкортостана о нарушении экологической ситуации в одном из районов глава ведомства дал указание доложить о ходе процессуальной проверки по данному...

В связи с обращением на имя Председателя СК России жителей Башкортостана о нарушении экологической ситуации в одном из районов глава ведомства дал указание доложить о ходе процессуальной проверки по данному...

Жители трёх деревень Баймакского района обратились к Председателю Следственного комитета России с просьбой взять на контроль ситуацию с возможным загрязнением земель золотодобытчиками в ходе геологических работ.

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