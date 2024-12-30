Алена Водонаева высказалась об идеальной девушке для своего 14-летнего сына

Накануне Алена Водонаева объявила в Инстаграме* рубрику «Вопрос-ответ». Кто-то из подписчиков поинтересовался: будет ли звезда «Дома-2» влиять на выбор своего сына или примет любую его возлюбленную? Алена, как и всегда, ответила максимально подробно и откровенно.
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