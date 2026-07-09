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Масштабный генетический скрининг на органоидах показал, какие гены управляют развитием нервной системы человека

Масштабный генетический скрининг на органоидах показал, какие гены управляют развитием нервной системы человека

Учёные создали новый метод массовой проверки генов в человеческих тканяхУчёные разработали метод, который позволяет одновременно изучать работу отдельных генов во всём объёме выращенной человеческой ткани.

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