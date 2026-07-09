Масштабный генетический скрининг на органоидах показал, какие гены управляют развитием нервной системы человека

Учёные создали новый метод массовой проверки генов в человеческих тканяхУчёные разработали метод, который позволяет одновременно изучать работу отдельных генов во всём объёме выращенной человеческой ткани.
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