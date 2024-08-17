Используйте это время правильно: восточный гороскоп на неделю с 19 по 25 августа 2024 года Алёна ЮрьеваДля тех, кто стремится воплотить свои мечты в реальность и избежать ненужных переживаний, эта неделя обещает быть весьма продуктивной.