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Часть россиян предупредили о мощных ливнях с грозами

Часть россиян предупредили о мощных ливнях с грозами

Мощные ливни обрушатся на Среднее Поволжье, Урал и Тюменскую область 16 июля. О неблагоприятной погоде часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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