В Роснедрах заявил о начале добычи лития на Ковыктинском месторождении в ближайшие годы

Добыча лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении может стартовать в ближайшие два-три года, если промышленная технология из подтоварных вод будет успешно внедрена, заявил глава ведомства Евгений Петров в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ.