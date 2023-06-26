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В Роснедрах заявил о начале добычи лития на Ковыктинском месторождении в ближайшие годы

В Роснедрах заявил о начале добычи лития на Ковыктинском месторождении в ближайшие годы

Добыча лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении может стартовать в ближайшие два-три года, если промышленная технология из подтоварных вод будет успешно внедрена, заявил глава ведомства Евгений Петров в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ.

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