В Приамурье подготовка мобилизованных военнослужащих продолжается на полигонах Восточного военного округа

Военнослужащие закрепляют свои навыки в передвижении на поле боя, стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7 по целям на расстоянии от 200 до 600 м, имитирующим живую силу и бронемашины условного противника.
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