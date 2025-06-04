Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Фальсификация истории СССР на примере одного фото, и как изготовлялись фальшивки

Фальсификация истории СССР на примере одного фото, и как изготовлялись фальшивки

Что такое подмена истории? Могу показать на одном примере. Что вы видите на этом старом фотоснимке? В первом же паблике VK (с огромной аудиторией читателей) это фото подписано так: «28 декабря 1943 года вышло постановление СНК СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР».

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