Фальсификация истории СССР на примере одного фото, и как изготовлялись фальшивки

Что такое подмена истории? Могу показать на одном примере. Что вы видите на этом старом фотоснимке? В первом же паблике VK (с огромной аудиторией читателей) это фото подписано так: «28 декабря 1943 года вышло постановление СНК СССР «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР».