Апрель в Омской области начнется с дождя. При этом сохранится теплая погода. Детальный прогноз погоды здесь.
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Апрель в Омской области начнется с дождя. При этом сохранится теплая погода. Детальный прогноз погоды здесь.