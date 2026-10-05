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SUSANIN

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Лучшим кадетским корпусом ПФО вновь стал корпус из Удмуртии

Лучшим кадетским корпусом ПФО вновь стал корпус из Удмуртии

Ишимбае. Башкортостан. Удмуртский кадетский корпус вновь получил штандарт лучшего корпуса Приволжского федерального округа.

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