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Мода и Шоу-бизнес

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Екатерина Шкуро рассказала о повторном предложении выйти замуж за возлюбленного после кризиса в отношениях

Екатерина Шкуро рассказала о повторном предложении выйти замуж за возлюбленного после кризиса в отношениях

Блогеры Екатерина Шкуро и Дима Козлов смогли сохранить отношения после серьёзного кризиса. По словам Кати, около полугода пара находилась на грани развода, однако в итоге возлюбленным удалось наладить отношения.

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