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🏅 Крымские спортсмены завоевали больше тысячи медалей в этом году

🏅 Крымские спортсмены завоевали больше тысячи медалей в этом году Среди них 384 золотых, 376 серебряных и 383 бронзовые, рассказал Глава республики Сергей Аксёнов.

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