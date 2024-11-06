🏅 Крымские спортсмены завоевали больше тысячи медалей в этом году Среди них 384 золотых, 376 серебряных и 383 бронзовые, рассказал Глава республики Сергей Аксёнов.
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🏅 Крымские спортсмены завоевали больше тысячи медалей в этом году Среди них 384 золотых, 376 серебряных и 383 бронзовые, рассказал Глава республики Сергей Аксёнов.