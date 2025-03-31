Похождения Technische Brigade Mineralöl

Прошло уже около пяти лет с момента публикации моей статьи Правда о захваченной майкопской нефти. В ней я прокатился по некоторым распространённым в нашей литературе мифам, связанным с майкопской нефтью, что многим не понравилось.
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