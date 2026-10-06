Директор МХАТ имени М. Горького Лариса Вильясте: «Театральные тренды задает сама жизнь»

Большой Детский фестиваль Сергея Безрукова проходит в Москве и в Санкт-Петербурге, в его программе — постановки Евгения Марчелли, Филиппа Гуревича, Сойжин Жамбаловой, Арсения Мещерякова, Владимира Машкова.
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