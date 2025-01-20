Поздравляем нашего сыночка Плешко Алексея Романовича с Днём Рождения с 18 летием! Здоровья тебе сынок и удачи во всём,мы тебя любим и верим в тебя ♥️ Твои мама папа и сестрёнка Оля ♥️.
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Поздравляем нашего сыночка Плешко Алексея Романовича с Днём Рождения с 18 летием! Здоровья тебе сынок и удачи во всём,мы тебя любим и верим в тебя ♥️ Твои мама папа и сестрёнка Оля ♥️.