Поздравляем нашего сыночка Плешко Алексея Романовича с Днём Рождения с 18 летием! Здоровья тебе сынок и удачи во всём,мы тебя любим и верим в тебя ♥️ Твои мама папа и сестрёнка Оля ♥️.