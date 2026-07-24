The Multipolaristas' Are China-Maxxing Authored by Iain Davis via Off-Guardian.org, Let’s consider the arguments of those who advocate global governance, the people whom Hrvoje Morić identifies as the Multipolaristas.
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