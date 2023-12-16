Всероссийский конкурс рождественской игрушки завершается в музее «Херсонес Таврический»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начали подводить итоги всероссийского конкурса на создание авторской рождественской игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе», который проходил с 10 ноября по 13 декабря, сообщили в пресс-службе музея.
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