Всероссийский конкурс рождественской игрушки завершается в музее «Херсонес Таврический»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» начали подводить итоги всероссийского конкурса на создание авторской рождественской игрушки «Рождественские ангелы в Херсонесе», который проходил с 10 ноября по 13 декабря, сообщили в пресс-службе музея.