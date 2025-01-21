Более 300 тысяч жителей новостроек в Московском регионе обеспечили скоростным интернетом

Мобильная связь в новостройках Московского региона становится все доступнее. За 2024 год благодаря 126 новым базовым станциям МТС доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи получили около 338 тысяч жителей многоквартирных домов.
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