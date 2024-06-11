Туркменистан намерен развивать сотрудничество с астраханскими вузами

Астраханские дипломы высоко котируются в прикаспийской стране. В консульстве Туркменистана в Астрахани состоялась встреча главы дипломатического учреждения Гадама Иламанова с ректором Астраханского государственного технического университета Александром Неваленным.
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