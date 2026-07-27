«Доброслужащий» из Тюмени Максим Скворцов отметил день рождения в Донбассе

ТЮМЕНЬ, 27 июля, ФедералПресс. Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов принимает участие в проекте «Доброслужащий», в рамках которого государственные и муниципальные служащие во время отпусков реализуют гуманитарные миссии в новых регионах России и районах проведения СВО.