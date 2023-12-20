Двойные игры: Пугачева поддержала вернувшегося в Россию Дени Байсарова

За один вечер внук Примадонны посетил сразу две вечеринки. Кристина Орбакайте с сыном Дени предоставлено Пресс-службойОказалось, что Дени Байсаров после возвращения успел посетить не одно, а сразу два светских мероприятия.
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