Bandai Namco показала новые трейлеры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections Издатель Bandai Namco и...

Bandai Namco показала новые трейлеры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm ConnectionsИздатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили новую серию трейлеров для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, представляющих игровые системы игры и демонстрирующих специальный сюжетный режим.
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