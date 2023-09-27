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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Bandai Namco показала новые трейлеры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections Издатель Bandai Namco и...

Bandai Namco показала новые трейлеры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections Издатель Bandai Namco и...

Bandai Namco показала новые трейлеры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm ConnectionsИздатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили новую серию трейлеров для Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, представляющих игровые системы игры и демонстрирующих специальный сюжетный режим.

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