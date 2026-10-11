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Уиткофф и Кушнер отложили очередной визит в Россию "до выяснения" — Axios

Уиткофф и Кушнер отложили очередной визит в Россию "до выяснения" — Axios

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили планировавшийся очередной визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и его европейские союзники поддержать новое мирное предложение для России.

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