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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания стала лидером по обороту ставок на ЧМ-2026 в «Мелбет» и принесла БК наибольшую прибыль

Букмекерская компания «Мелбет» подвела итоги ЧМ-2026. Главным событием турнира для клиентов БК стал финал мундиаля Испания – Аргентина, завершившийся победой испанцев со счетом 1:0.

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