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Черные джинсы – универсальный вариант на весну 2024 года

Черные джинсы – универсальный вариант на весну 2024 года

Сегодня мы расскажем вам про модные черные женские джинсы. В сезоне весна/лето 2024 в модных коллекциях преобладают пастельные и нежные оттенки – голубой, бежевый, белый и персиковый, однако черные джинсовые штаны удачно сочетают со светлым верхом.

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