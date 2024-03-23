Черные джинсы – универсальный вариант на весну 2024 года

Сегодня мы расскажем вам про модные черные женские джинсы. В сезоне весна/лето 2024 в модных коллекциях преобладают пастельные и нежные оттенки – голубой, бежевый, белый и персиковый, однако черные джинсовые штаны удачно сочетают со светлым верхом.