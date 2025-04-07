БлокнотРУ По сообщениям СМИ, женщину сдуло с балкона в Красноярске – она погибла. На Хакасию, Красноярский край и Новосибирскую область обрушился катастрофический ураган.
Ад в Сибири: ураган выкидывает людей с балкона и срывает крыши, из-за пожаров районы без света и воды
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АК
Александр Каплуненко
Поневоле вспомнишь М.Н.Задорнова. Незадолго до кончины он ответил на вопрос о том, что ему не нравится в телевидении. Помните его ответ? "Всё!" И продолжил: "Нас всё время пугают...Вот и автор нынешнего материала накручивает страх на страх и ужасом пропитывает. А на самом деле? Да, был ураган. Но крышу снесло в первую очередь автору опуса. Такое насочинял... Небось, самому пришлось памперсы менять и жрать успокоительное!
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12 час.
W
Walery
Климат меняется. В перспективе Сибирь превратится в степи как прерии и смерчи, ураганы и даже торнадо будут очень привычными.
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9 час.
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