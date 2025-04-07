Ад в Сибири: ураган выкидывает людей с балкона и срывает крыши, из-за пожаров районы без света и воды

АК

Александр Каплуненко

Поневоле вспомнишь М.Н.Задорнова. Незадолго до кончины он ответил на вопрос о том, что ему не нравится в телевидении. Помните его ответ? "Всё!" И продолжил: "Нас всё время пугают...Вот и автор нынешнего материала накручивает страх на страх и ужасом пропитывает. А на самом деле? Да, был ураган. Но крышу снесло в первую очередь автору опуса. Такое насочинял... Небось, самому пришлось памперсы менять и жрать успокоительное!