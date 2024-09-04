В Кремле рассказали, в чем значение ВЭФ для России

Восточный экономический форум важен для России, поскольку он способствует развитию Дальнего Востока, а это является приоритетным вопросом для нашей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября журналистам.
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