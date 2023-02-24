Зампред Совбеза Медведев: «Отодвинуть границы угроз России нужно как можно дальше, даже если это границы Польши»

Россия вернет свои территории и добьется победы над украинским национализмом. Таков посыл очередного поста, опубликованного в Telegram заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
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