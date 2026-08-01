"Женщины совсем испортились! Замуж не хотят,как и рожать, готовить!"Возмущается Елисей 47 лет и ищет девушку до 32 с квартирой и без кредита

" Мне сорок семь. Лишен родительских прав на старшего. Без квартиры и кредитов. Но мужчины с возрастом только дорожают.
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