ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Женщины совсем испортились! Замуж не хотят,как и рожать, готовить!"Возмущается Елисей 47 лет и ищет девушку до 32 с квартирой и без кредита

"Женщины совсем испортились! Замуж не хотят,как и рожать, готовить!"Возмущается Елисей 47 лет и ищет девушку до 32 с квартирой и без кредита

" Мне сорок семь. Лишен родительских прав на старшего. Без квартиры и кредитов. Но мужчины с возрастом только дорожают.

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Татьяна Карпова
Мужчина ищет мамочку, пусть смотрит канал Русский роман
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