Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, подведомственное Министерству культуры Российской Федерации, назвало победителей фотоконкурса «Культурный ритм», целью которого является популяризация объектов культурного наследия.
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